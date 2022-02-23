Шаран: «Впечатление о новичках позитивное. Хотя не все готовы»

Фото: ФК Минай

Главный тренер «Миная» Владимир Шаран поделился мнением о сборах команды зимой и о новичках клуба.

А вот по части психологии уверенности добавили одержанные в конце сбора победы в спаррингах. После них настроение у ребят хорошее. Понимаю, что за период пребывания в Турции были тяжелые матчи, в них подопечные играли по одному тайму. В двух же заключительных поединках – с узбекской «Согдианой» и «Агробизнесом» провели на поле больше игрового времени».