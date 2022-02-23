Шаран: «Впечатление о новичках позитивное. Хотя не все готовы»

Хоккейная Суперлига. «Донбасс» — «Белый Барс». Видео трансляция
18:30
Главный тренер «Миная» Владимир Шаран поделился мнением о сборах команды зимой и о новичках клуба.
«Впечатление о новичках позитивное. Хотя не все готовы в полной мере — нужно еще дорабатывать в физическом плане. Ведь кто-то присоединился к нашей команде в ходе сбора, а кто-то болел по пять-семь дней, из-за чего выпадал из обоймы.
А вот по части психологии уверенности добавили одержанные в конце сбора победы в спаррингах. После них настроение у ребят хорошее. Понимаю, что за период пребывания в Турции были тяжелые матчи, в них подопечные играли по одному тайму. В двух же заключительных поединках – с узбекской «Согдианой» и «Агробизнесом» провели на поле больше игрового времени».
«Минай» усилился двумя защитниками.
Также ожидаются еще новички.
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