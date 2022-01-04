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Шаран ждет ответа от «Миная»

Тренер провел переговоры
Футбол Украинская Премьер-лига
08:10
Шаран ждет ответа от «Миная»
Фото: fco.com.ua

Тренер Владимир Шаран ждет ответа от руководства «Миная».

Его ассистент Сергей Мизин сообщил, что предложение от ужгородцев действительно поступило.

«Предложение есть, он разговаривал с руководством «Миная», но пока ответа нет».

Вы, я так понимаю, с ним?

«Я все время с ним».

Шаран готов возглавить команду если ему гарантируют усиление.

«Минай» идет 15-м в таблице УПЛ.

Источник: SportArenaTV Андрей Усмонов
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Минай Владимир Шаран

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