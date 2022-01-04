Остались в УПЛ, болельщики вернулись на стадион. «Минай» назвал топ-10 достижений клуба в 2021-м году
Шаран ждет ответа от «Миная»
Тренер провел переговоры
Фото: fco.com.ua
Тренер Владимир Шаран ждет ответа от руководства «Миная».
Его ассистент Сергей Мизин сообщил, что предложение от ужгородцев действительно поступило.
«Предложение есть, он разговаривал с руководством «Миная», но пока ответа нет».
Вы, я так понимаю, с ним?
«Я все время с ним».
Шаран готов возглавить команду если ему гарантируют усиление.
«Минай» идет 15-м в таблице УПЛ.
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