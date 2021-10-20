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Шацких: «Барселона» есть «Барселона», в каком бы состоянии она не была»

Бывший игрок «Динамо» – о предстоящем матче Лиги чемпионов
Футбол Лига чемпионов UEFA
13:58
Шацких: «Барселона» есть «Барселона», в каком бы состоянии она не была»
Максим Шацких / фото - Динамомания

Экс-форвард киевского «Динамо» Максим Шацких поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «бело-синие» сыграют против «Барселоны».

«Напрашивается дежурная фраза: «Барселона» есть «Барселона». В каком бы состоянии она не была, играть против такой команды очень сложно. Конечно, говорят, что надо брать очки. Это так, с любым соперником надо цепляться за очки. Но в случае с «Барселоной» на победу, конечно, будет сложно рассчитывать. Но это футбол, все возможно. Тяжеловато будет, но надо играть.

Стала ли «Барселона» слабее после ухода Месси? Не то что бы слабее, но она стала другой. Команда играет по-другому. Все равно у каталонцев есть футболисты, которые могут решить любой момент, любой эпизод. Согласен, что уже другая «Барселона».

Магия «Камп Ноу»? Это первые секунды, а потом давление трибун так уже не ощущается, все мысли будут в игре. Думаю, что даже за Лигу Европы будет сложно бороться, потому что «Бенфика» тоже команда хорошего уровня. Вообще в этом году у «Динамо» «группа смерти». Но все равно надо выходить на поле и биться в каждом матче.

Гармаш на позиции форварда с «Барселоной»? Не думаю, что стоит сравнивать чемпионат Украины и игры в еврокубках. В УПЛ на этой позиции Гармаша для Луческу, наверное, достаточно. Но не уверен, что в Испании он тоже будет играть с первых минут. Все зависит от плана на игру, который выберет Луческу. Там есть еще Шкурин, Супряга».

Напомним, Мирча Луческу также дал свой прогноз на этот матч.

Матч «Барселона» – «Динамо» состоится 20 октября, в 19:45.

Онлайн трансляция «Барселона» – «Динамо».

 

 

 

Источник: Meta-ratings Михаил Рыбак
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