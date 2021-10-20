Шацких: «Барселона» есть «Барселона», в каком бы состоянии она не была»

Максим Шацких / фото - Динамомания

Экс-форвард киевского «Динамо» Максим Шацких поделился своими ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «бело-синие» сыграют против «Барселоны».

Стала ли «Барселона» слабее после ухода Месси? Не то что бы слабее, но она стала другой. Команда играет по-другому. Все равно у каталонцев есть футболисты, которые могут решить любой момент, любой эпизод. Согласен, что уже другая «Барселона».

Магия «Камп Ноу»? Это первые секунды, а потом давление трибун так уже не ощущается, все мысли будут в игре. Думаю, что даже за Лигу Европы будет сложно бороться, потому что «Бенфика» тоже команда хорошего уровня. Вообще в этом году у «Динамо» «группа смерти». Но все равно надо выходить на поле и биться в каждом матче.

Гармаш на позиции форварда с «Барселоной»? Не думаю, что стоит сравнивать чемпионат Украины и игры в еврокубках. В УПЛ на этой позиции Гармаша для Луческу, наверное, достаточно. Но не уверен, что в Испании он тоже будет играть с первых минут. Все зависит от плана на игру, который выберет Луческу. Там есть еще Шкурин, Супряга».