Йовичевич: «Боюсь потерять Довбика. Он – топ»
Шацких: «Днепру-1» будет очень сложно удержать Довбика»
Экс-форвард оценил игру нападающего
Фото: Днепр-1
Бывший тренер «Динамо» Максим Шацких оценил игру форварда Артема Довбика за «Днепр-1».
«Удержать Довбика очень важно. Довбик окреп — и физически, и ментально. У него появилось зрелое мышление на поле, и есть большое будущее. Если «Днепр-1» удержал Довбика, значит, весной команда действительно станет главным претендентом на бронзу, а Довбик уйдет только в серьезный клуб. За его игрой, безусловно, следят.
Главное, чтобы нападающий действовал стабильно, и весной станет ясно, продолжит ли он в том же духе, и сможет ли в дальнейшем быть стабильно классным игроком».
Довбик интересен «Торино». Форвард также хочет в АПЛ.
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