Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 4
Сейчас 0
Сегодня 16
Завтра 2
Футбол (4 события из 6) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Ньюкасл - Норвич 1:1 Окончен
22:15 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Аталанта - Венеция 4:0 Окончен
21:45 Салернитана - Ювентус 0:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (16 событий из 21) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Уотфорд - Челси -:- Запланирован
21:30 Вест Хэм - Брайтон -:- Запланирован
21:30 Саутгемптон - Лестер -:- Запланирован
22:15 Астон Вилла - Манчестер Сити -:- Запланирован
22:15 Эвертон - Ливерпуль -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
20:00 Анже - Монако -:- Запланирован
20:00 Страсбур - Бордо -:- Запланирован
22:00 Ренн - Лилль -:- Запланирован
22:00 Лион - Реймс -:- Запланирован
22:00 Нант - Марсель -:- Запланирован
22:00 ПСЖ - Ницца -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Болонья - Рома -:- Запланирован
19:30 Интер - Специя -:- Запланирован
21:45 Дженоа - Милан -:- Запланирован
21:45 Сассуоло - Наполи -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Реал - Атлетик -:- Запланирован
Футбол (2 события из 4) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Тоттенхэм - Брентфорд -:- Запланирован
22:15 Манчестер Юнайтед - Арсенал -:- Запланирован

Шацких: «Интересно, прибавила бы «Бавария», если бы «Динамо» сравняло счет?»

Экс-форвард считает, что украинская команда показала достойную игру
Футбол Лига чемпионов UEFA
16:08
Шацких: «Интересно, прибавила бы «Бавария», если бы «Динамо» сравняло счет?»
Максим Шацких / Фото: Twitter

Бывший форвард «Динамо» Максим Шацких высказался об игре киевлян в матче с «Баварией» (1:2) в 5-м туре Лиги чемпионов.

«Игра «Динамо» с «Баварией»? Неплохо, нормально. Для зрителей матч был интересным. Было много острых ситуаций и опасных моментов у ворот. Чуть-чуть не хватило, чтобы додавить соперника. Были предпосылки для этого. Мне интересно, если бы «Динамо» сравняло счет, прибавила ли бы «Бавария» и включилась ли бы она в игру? Потому что какой-то отрезок времени мюнхенцы, возможно, немножко расслабились… Но, может, они и не могли. Никто не говорит, что такого не могло быть. Они такие же футболисты, и у них тоже есть свойство уставать и все остальное. Интересно, смогли бы они при счете 2:2 прибавить в скорости? Но у «Динамо» не получилось сравнять счет. А «Бавария» в этом же русле и доиграла».

Напомним, «Динамо» вылетело из еврокубков. Также, как «Шахтер» и «Заря».

Источник: Динамомания Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Бавария Динамо Киев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Жесткие занятия в зале. Лидер защиты «Динамо» показал, как восстанавливается после травмы
Жесткие занятия в зале. Лидер защиты «Динамо» показал, как восстанавливается после травмы
Футбол Украинская Премьер-лига
15:58
Шацких: «С первых минут у Гармаша ничего не получается»
Шацких: «С первых минут у Гармаша ничего не получается»
Футбол Украинская Премьер-лига
15:43
Луческу может уйти из «Динамо» ради сборной Румынии
Луческу может уйти из «Динамо» ради сборной Румынии
Футбол Украинская Премьер-лига
12:28
«Никогда этого не забуду». Витиньо поделился впечатлениями от первых месяцев в Украине
«Никогда этого не забуду». Витиньо поделился впечатлениями от первых месяцев в Украине
Футбол Украинская Премьер-лига
11:46
Рамирес: «Уже ощущаю, что в Украине холоднее, чем в других странах, где я играл»
Рамирес: «Уже ощущаю, что в Украине холоднее, чем в других странах, где я играл»
Футбол Украинская Премьер-лига
30 ноября 17:31
Итоги 16 тура УПЛ. «Днепр-1» разнес «Ворсклу» в борьбе за бронзу. «Динамо» едва не опозорилось в игре с «Минаем»
Послесловие
Итоги 16 тура УПЛ. «Днепр-1» разнес «Ворсклу» в борьбе за бронзу. «Динамо» едва не опозорилось в игре с «Минаем»
Футбол Украинская Премьер-лига
30 ноября 09:00

Новости: Футбол

Ибрагимович: «Месси? В этом году «Золотой мяч» заслужил Левандовски»
Ибрагимович: «Месси? В этом году «Золотой мяч» заслужил Левандовски»
В Европе
17:58
Тотти: «Оставался в «Роме» несмотря на то, что «Реал» был готов ради меня на все, что угодно»
Тотти: «Оставался в «Роме» несмотря на то, что «Реал» был готов ради меня на все, что угодно»
Серия А (Италия)
17:52
Месси: «Думаю, «Золотой мяч» мне вручили за Копа Америка. Долгое время со сборной Аргентины мы не могли ничего выиграть»
Месси: «Думаю, «Золотой мяч» мне вручили за Копа Америка. Долгое время со сборной Аргентины мы не могли ничего выиграть»
В Европе
17:52
Легенда «Динамо»: «Надо было вручить два «Золотых мяча»
Легенда «Динамо»: «Надо было вручить два «Золотых мяча»
В мире
17:45
Экс-вратарь «Милана»: «Рад, что Шевченко вернулся в Италию»
Экс-вратарь «Милана»: «Рад, что Шевченко вернулся в Италию»
Серия А (Италия)
17:32
UEFA вручил награду Ахметову
UEFA вручил награду Ахметову
Лига чемпионов UEFA
17:07
Шацких: «Украина – один уровень с Шотландией»
Шацких: «Украина – один уровень с Шотландией»
Сборная Украины
16:58
«Барселона» признала некорректным увольнение Сетьена
«Барселона» признала некорректным увольнение Сетьена
Примерa (Испания)
16:53
Буряк: «В Украине сейчас есть футболисты, которые могут быть номинированы на «Золотой мяч»
Буряк: «В Украине сейчас есть футболисты, которые могут быть номинированы на «Золотой мяч»
В Европе
16:39
Все новости

Популярные новости

Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Камбосос рассказал, с кем пройдет следующий бой
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 21:43
16
Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника
Камбосос наконец вспомнил о Ломаченко и назвал главный критерий при выборе следующего соперника
Бокс Профессиональный бокс
30 ноября 13:25
8
Бриггс отреагировал на первое поражение Лопеса
Бриггс отреагировал на первое поражение Лопеса
Бокс Профессиональный бокс
29 ноября 18:19
3
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
А кому вы теперь нужны? Лопес-старший рассказал о наполеоновских планах Теофимо
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 19:38
12
Карма за Ломаченко? Лопес «забыл» прописать пункт о реванше с Камбососом
Карма за Ломаченко? Лопес «забыл» прописать пункт о реванше с Камбососом
Бокс Профессиональный бокс
28 ноября 07:39
18
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Бокс Профессиональный бокс
25 ноября 17:54
2
Все новости

Анонсы

Особенный матч для Шевченко. «Дженоа» – «Милан». Онлайн трансляция
WEB
Особенный матч для Шевченко. «Дженоа» – «Милан». Онлайн трансляция
21:45
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
22:15
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал». Онлайн трансляция
2 декабря 22:15
Чемпионат Украины. «Шахтер» – «Львов». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Шахтер» – «Львов». Онлайн трансляция
3 декабря 17:00
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
4 декабря 09:45
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Верес» – «Динамо». Онлайн трансляция
4 декабря 14:00
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Наполи» – «Аталанта». Онлайн трансляция
4 декабря 21:45
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
WEB
Филип Хргович – Эмир Ахматович. Онлайн трансляция
5 декабря 04:00
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
WEB
Девин Хэйни – Джозеф Диас. Онлайн трансляция
5 декабря 06:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
5 декабря 15:45
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
5 декабря 16:10
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
5 декабря 20:35
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
TV
Культовый фильм «Бойцовский клуб»
5 декабря 23:40
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
WEB
Сергей Деревянченко – Карлос Адамес. Онлайн трансляция
6 декабря 05:00
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
WEB
Джервонта Дэвис – Исаак Крус. Онлайн трансляция
6 декабря 06:00
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
WEB
Василий Ломаченко – Ричард Комми. Онлайн трансляция
12 декабря 06:00