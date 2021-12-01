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Шацких: «Интересно, прибавила бы «Бавария», если бы «Динамо» сравняло счет?»
Экс-форвард считает, что украинская команда показала достойную игру
16:08
Максим Шацких / Фото: Twitter
Бывший форвард «Динамо» Максим Шацких высказался об игре киевлян в матче с «Баварией» (1:2) в 5-м туре Лиги чемпионов.
«Игра «Динамо» с «Баварией»? Неплохо, нормально. Для зрителей матч был интересным. Было много острых ситуаций и опасных моментов у ворот. Чуть-чуть не хватило, чтобы додавить соперника. Были предпосылки для этого. Мне интересно, если бы «Динамо» сравняло счет, прибавила ли бы «Бавария» и включилась ли бы она в игру? Потому что какой-то отрезок времени мюнхенцы, возможно, немножко расслабились… Но, может, они и не могли. Никто не говорит, что такого не могло быть. Они такие же футболисты, и у них тоже есть свойство уставать и все остальное. Интересно, смогли бы они при счете 2:2 прибавить в скорости? Но у «Динамо» не получилось сравнять счет. А «Бавария» в этом же русле и доиграла».
Напомним, «Динамо» вылетело из еврокубков. Также, как «Шахтер» и «Заря».
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