Шацких поставил Беседина в один ряд с Ребровым и Милевским: «Артем берет своим трудолюбием и работоспособностью»

Экс-тренер сравнил всех нападающих киевлян

Фото: ФК Динамо

Бывший тренер «Динамо» Максим Шацких сравнил в программе «Профутбол» всех нападающих, с которыми ему пришло поиграть и потренировать.

Почему Беседин выгрызает себе место в стартовом составе «Динамо» а, например, Супряга – нет? Ментальность?

«Мне кажется, что на тренировках они работают одинаково. Влад не меньше проводит на тренировках времени, чем Артем. Просто здесь играет роль тактика тренера, стиль твоего оппонента и так далее».

«Ребров, Милевский и Беседин. С двумя – играл, а Артем рос на моих глазах. У Беседина большой потенциал, как у форварда. Он сам себя делает. Берет своим трудолюбием и работоспособностью. Но с любым форвардом, в том числе и с ним, нужно много работать индивидуально. Оставаться после тренировки или делать индивидуальные тренировки – прием мяча, техника, мышление. Над этим нужно плодотворно работать».

Ранее Шацких заявил, что не видит разницы между «Динамо» Хацкевича и Луческу.