Шацких прокомментировал желание Селезнева побить его рекорд по голам в УПЛ

Нападающему «Миная» нужно забить 8 мячей

Евгений Селезнев / фото - ФК Минай

Экс-форвард киевского «Динамо» Максим Шацких высказался о цели Евгения Селезнева – побить его рекорд и стать лучшим бомбардиром в истории УПЛ:

«Я еще в Турции сказал Селезневу: «Жека, ты чего? Нет вопросов». Пару игр посмотрел его сейчас, это его перебарщивает эмоционально. Уровень команды, все понятно, тяжело. Таких команд, как «Минай», маловато в чемпионате, чтобы образно играть на равных. Главное, что есть цель. Пусть потихоньку идет к ней. Сколько здоровья хватит, столько пусть и пыхтит. Надо двигаться, пока здоровье позволяет. Я когда заканчивал карьеру, мне один гол оставался. И журналисты постоянно спрашивали у меня: «Ну когда?». Отвечал: «Успокойтесь, придет этот гол».

Шацких делит первую строчку в списке лучших бомбардиров в истории украинского чемпионата с Сергеем Ребровым. Оба имеют в своем активе по 123 забитых мяча.

На счету Селезнева – 116 голов. Таким образом, форварду нужно забить 8 голов, чтобы стать новым рекордсменом УПЛ.

Нападающий «Миная» – не единственный действующий футболист в топ-5 этого списка. На пятом месте расположился игрок «Шахтера» Жуниор Мораес с 102 забитыми мячами.

Напомним, в матче с «Динамо» Селезнев предложил Караваеву «выйти поговорить».