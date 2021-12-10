Шацких: «Провальная Лига чемпионов для «Динамо»

Фото: ФК Динамо

Бывший нападающий Максим Шацких оценил выступление «Динамо» в Лиге чемпионов.

Понятно, что такие результаты – это провал. «Динамо» добыло одно очко в шести играх и забило один мяч. Понятно, что соперники нелегкие были у киевлян.

Да, для киевлян это провальная Лига чемпионов, но команда сыграла шесть хороших матчей. Молодежь набирается опыта не за счет матчей чемпионата, а за счет таких игр в Лиге чемпионов. К сожалению, в чемпионате Украины у нас мало таких игр.

Что думаю по голу Романа Яремчука в ворота «Динамо»? Бывают такие матчи, когда, играя против бывшей команды проваливаешься или, наоборот, все получается. В этом поединке Яремчук забил, что и должен делать нападающий».