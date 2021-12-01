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Шацких: «С первых минут у Гармаша ничего не получается»
Экс-форвард киевлян оценил игру джокера команды в этом сезоне
Денис Гармаш / Фото: Динамомания
Бывший форвард «Динамо» Максим Шацких оценил форму хавбека «Динамо» Дениса Гармаша.
«Форма Гармаща? Молодец, что голы забивает. Наконец-то в таком возрасте смогли не то, чтобы найти его позицию, а обозначить джокером. Но, выходя на поле с первых минут, у него вообще ничего не получается. А вот выходя на замену, он играет успешно. Может быть, это сейчас его стихия. В матче с «Баварией» он вышел на замену и практически вторым касанием забил гол, завершив хорошую комбинацию. Молодец!».
Напомним, в турнирной таблице УПЛ «Динамо» идет в ногу с «Шахтером».