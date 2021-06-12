Лидер сборной Нидерландов рассказал о трансформации схемы команды перед матчем с Украиной
Шацких: «Сборная Украины должна выходить из группы по такой игре»
Экс-игрок «Динамо» высказал свое мнение о шансах национальной команды
Максим Шацких / Фото: УНИАН
Бывший игрок «Динамо» Максим Шацких высказался о перспективах сборной Украины на Евро-2020.
«У сборной Украины хорошая, добротная команда. Уверен, нервы она попортит своим соперникам. Конечно, из этой группы «сине-желтые» выходить обязаны. Дальше уже многое будет зависеть от соперника, как сложится игра и удача. Немаловажно попасть на соперника, которого обыграть по силам.
Но сейчас, конечно, сначала на повестке дня групповой турнир, который надо преодолеть успешно и пройти в следующую стадию турнира. При той игре, которую сборная Украины демонстрировала в отборочном турнире, команда должна выходить этой группы».
Матч Нидерланды – Украина состоится 13-го июня в 22:00 в Амстердаме.
Видео трансляция матча Нидерланды – Украина.
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