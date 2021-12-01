Шацких: «Интересно, прибавила бы «Бавария», если бы «Динамо» сравняло счет?»
Шацких: «Украина – один уровень с Шотландией»
Экс-игрок «Динамо» высказался о жребии для команды Петракова
16:58
Максим Шацких / Фото: Twitter
Бывший игрок «Динамо» Максим Шацких высказался о жребии для сборной Украины в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022.
«Жребий нормальный. Если бы попались Италия или Португалия, то было бы маловато шансов. А с такими сборными, как Уэльс, Чехия, Польша, Шотландия, мы, скажем так, одного уровня. Со всеми можно играть и проходить дальше. Но просто не надо кричать, как нам повезло. Во-первых, игра будет в Шотландии. Во-вторых, сейчас сборная Шотландии – это не та команда, которая была 10-15 лет назад. Шотландцы давно в достаточно современный футбол играют. Поэтому будет достаточно сложно играть с Шотландией.
Уэльс и Австрия? Эти сборные все плюс-минус ничем не сильнее и не слабее нашей сборной. Со всеми можно играть и добиваться той задачи, которая стоит перед сборной Украины».
Выступали в финальной стадии ЧМ еще в ХХ веке, выиграли все матчи за последние 2 месяца. Что нужно знать о Шотландии, с которой Украине играть в стыках.
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