Шацких: «Провальная Лига чемпионов для «Динамо»
Шацких: «УПЛ и Лига чемпионов – это земля и космос»
Экс-форвард «Динамо» считает, что проблемы наших команд в еврокубках – из-за уровня чемпионата
01 января 22:02
Максим Шацких / Фото: FootBoom
Бывший форвард «Динамо» Максим Шацких высказался об уровне чемпионата Украины и о том, как он мешает нашим командам удачно выступать в еврокубках.
«Повлияло ли участие в еврокубках на игру «Динамо, «Шахтера» и «Зари», которым приходилось разрываться на два фронта? Конечно, повлияло. Но, когда я играл, то ждал второй игры за неделю, для меня нормально было играть дважды в неделю — матч, восстановление, снова матч. Так лучше, и я никогда не жаловался. Однако я говорю о себе. У «Динамо» были серьезные соперники в группе Лиги чемпионов, киевлянам приходилось действовать вторым номером, они много сил отдавали, плюс поражения не добавляли энергии и хороших эмоций.
Кто-то быстрее от этого отходил и погружался в чемпионат Украины, кто-то медленнее, и «Шахтера» это тоже касается. УПЛ и Лига чемпионов — это как земля и космос. Проблема в уровне нашего чемпионата».
Напомним, ни одна украинская команда не будет представлена в еврокубках во второй части сезона.
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