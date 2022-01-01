Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Сейчас в эфире
00:00
live
Информационный марафон
16:00
Хоккей. Суперлига Париматч. Сокол - Донбасс

Шацких: «УПЛ и Лига чемпионов – это земля и космос»

Экс-форвард «Динамо» считает, что проблемы наших команд в еврокубках – из-за уровня чемпионата
Футбол Украинская Премьер-лига
01 января 22:02
Шацких: «УПЛ и Лига чемпионов – это земля и космос»
Максим Шацких / Фото: FootBoom

Бывший форвард «Динамо» Максим Шацких высказался об уровне чемпионата Украины и о том, как он мешает нашим командам удачно выступать в еврокубках.

«Повлияло ли участие в еврокубках на игру «Динамо, «Шахтера» и «Зари», которым приходилось разрываться на два фронта? Конечно, повлияло. Но, когда я играл, то ждал второй игры за неделю, для меня нормально было играть дважды в неделю — матч, восстановление, снова матч. Так лучше, и я никогда не жаловался. Однако я говорю о себе. У «Динамо» были серьезные соперники в группе Лиги чемпионов, киевлянам приходилось действовать вторым номером, они много сил отдавали, плюс поражения не добавляли энергии и хороших эмоций.

Кто-то быстрее от этого отходил и погружался в чемпионат Украины, кто-то медленнее, и «Шахтера» это тоже касается. УПЛ и Лига чемпионов — это как земля и космос. Проблема в уровне нашего чемпионата».


Напомним, ни одна украинская команда не будет представлена в еврокубках во второй части сезона.

Источник: sport.ua Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Динамо Киев Шахтер Донецк Максим Шацких

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Срна – о подаче заявки россии на проведение Евро-2028: «Они не в своем уме»
Срна – о подаче заявки россии на проведение Евро-2028: «Они не в своем уме»
Футбол Украинская Премьер-лига
10:10
Суркис опроверг, что вывез из Украины огромные деньги
Суркис опроверг, что вывез из Украины огромные деньги
Футбол Украинская Премьер-лига
24 марта 20:55
Форвард «Динамо»: «Таких как Тимощук нужно стереть из истории Украины»
Форвард «Динамо»: «Таких как Тимощук нужно стереть из истории Украины»
Футбол Украинская Премьер-лига
24 марта 20:30
«Ласкаво просимо у цей світ, козаче!» Игрок сборной Украины стал отцом в 4 раз
«Ласкаво просимо у цей світ, козаче!» Игрок сборной Украины стал отцом в 4 раз
Футбол В Украине
24 марта 09:26
Защитник «Шахтера»: «Теперь Украину будет уважать весь мир»
Защитник «Шахтера»: «Теперь Украину будет уважать весь мир»
Футбол Украинская Премьер-лига
23 марта 14:50
Ринат Ахметов: «Мои заводы не будут работать под российской оккупацией ни при каких обстоятельствах»
Ринат Ахметов: «Мои заводы не будут работать под российской оккупацией ни при каких обстоятельствах»
Футбол Украинская Премьер-лига
23 марта 13:13

Новости: Футбол

Петраков: «Разбивать жилые дома, убивать детей – не знаю, что говорить о действиях россиян»
Петраков: «Разбивать жилые дома, убивать детей – не знаю, что говорить о действиях россиян»
В Украине
15:35
Премьер-министр Великобритании Джонсон призвал дать Украине прямую путевку на ЧМ-2022
Премьер-министр Великобритании Джонсон призвал дать Украине прямую путевку на ЧМ-2022
Чемпионат мира по футболу
11:00
Экс-игрок ПСЖ: «Не могу выступать в россии, пока в Украине гибнут дети»
Экс-игрок ПСЖ: «Не могу выступать в россии, пока в Украине гибнут дети»
В Европе
10:26
Срна – о подаче заявки россии на проведение Евро-2028: «Они не в своем уме»
Срна – о подаче заявки россии на проведение Евро-2028: «Они не в своем уме»
Украинская Премьер-лига
10:10
Италия сенсационно вылетела, а россия обосралась, даже не выходя на поле. Как прошел первый этап стыковых матчей на ЧМ-2022 в Катаре
Италия сенсационно вылетела, а россия обосралась, даже не выходя на поле. Как прошел первый этап стыковых матчей на ЧМ-2022 в Катаре
Чемпионат мира по футболу
10:00
Тысячи украинских флагов. Шотландия и Польша провели благотворительный матч в поддержку нашей страны
Репортаж
Тысячи украинских флагов. Шотландия и Польша провели благотворительный матч в поддержку нашей страны
В Европе
09:17
Украина узнала, с кем сыграет в решающем матче за выход на ЧМ-2022, если пройдет Шотландию
Украина узнала, с кем сыграет в решающем матче за выход на ЧМ-2022, если пройдет Шотландию
Чемпионат мира по футболу
08:56
Суркис опроверг, что вывез из Украины огромные деньги
Суркис опроверг, что вывез из Украины огромные деньги
Украинская Премьер-лига
24 марта 20:55
Форвард «Динамо»: «Таких как Тимощук нужно стереть из истории Украины»
Форвард «Динамо»: «Таких как Тимощук нужно стереть из истории Украины»
Украинская Премьер-лига
24 марта 20:30
Все новости

Популярные новости

Ломаченко и Усику позволили покинуть Украину
Ломаченко и Усику позволили покинуть Украину
Бокс Профессиональный бокс
20 марта 09:30
35
Украинку лишили медали в коронной дисциплине – Бех-Романчук должна была получить две награды чемпионата мира за день
Украинку лишили медали в коронной дисциплине – Бех-Романчук должна была получить две награды чемпионата мира за день
Легкая атлетика
21 марта 11:47
«Заткнись или у тебя будут проблемы». Ни один игрок из беларуси или россии не верит в путинские сказки о «спецоперации»
«Заткнись или у тебя будут проблемы». Ни один игрок из беларуси или россии не верит в путинские сказки о «спецоперации»
Теннис ATP
19 марта 15:28
Фьюри хочет стать самым тяжелым чемпионом мира, отобрав рекорд у россиянина Валуева
Фьюри хочет стать самым тяжелым чемпионом мира, отобрав рекорд у россиянина Валуева
Бокс Профессиональный бокс
22 марта 19:07
Ломаченко отказался покидать Украину ради боя с Камбососом
Ломаченко отказался покидать Украину ради боя с Камбососом
Бокс Профессиональный бокс
22 марта 07:25
4
Реваншу с Джошуа быть! Усик уехал из Украины
Реваншу с Джошуа быть! Усик уехал из Украины
Бокс Профессиональный бокс
23 марта 08:45
7
Все новости