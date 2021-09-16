«Шахтер» – лидер Лиги чемпионов по владению мячом. «Динамо» – второе по отборам
Шацких: «Занять одно из двух первых мест в Лиге чемпионов «Динамо» вряд ли удастся»
Экс-тренер оценил ничью с «Бенфикой»
16 сентября 17:36
Фото: dynamo.kiev.ua
Бывший тренер Максим Шацких оценил ничью «Динамо» с «Бенфикой» в Лиге чемпионов.
Максим, матч на НСК Олимпийский получился боевым?
«Тяжело играть без мяча, поэтому динамовцам порой сил не хватало выбегать в контратаки. Хотя было и немало хороших выпадов. С передком у динамовцев есть проблемы. Нет нападающего, который мог бы цепляться за мяч, создавать глубину атаки. При этом подходы к штрафной соперника у хозяев были неплохие. Бело-синие мало били по воротам. За исключением удара Шапаренко со штрафного и двух выстрелов в концовке поединка, больше у вратаря Бенфики работы не было. Впрочем, и у ворот «Динамо», несмотря на преимущество гостей во владении мячом, много опасных моментов не создавалось. Можно вспомнить разве что удара Романа Яремчука с близкого расстояния. Поэтому итоговый результат я бы назвал закономерным».
Вы предполагали, что матч пройдет с солидным игровым преимуществом Бенфики?
«В принципе, да. По прошлым поединкам было видно, что команда любит быть на мяче. Хотя они сильно и не раскрывались, поскольку при потере тут же все отходили за линию мяча. Португальцы побаивались «Динамо», все-таки это была первая игра в группе, каждый хотел стартовать как можно лучше. В обороне «Динамо» сыграло нормально, больших промахов не было, Бойко не тянул мячи из девяток, вратарь брал свое».
Отсутствие классного форварда сейчас главная проблема Динамо?
«Не от хорошей ведь жизни Денис Гармаш иногда исполняет эту роль. Да, есть Беньямин Вербич, Владислав Супряга, но тренеру виднее. Наверное, пока только Илья Шкурин готов играть центрфорварда, но опыта ему явно не хватает».
Кто вам понравился в составе хозяев?
«Динамовцы более-менее отыграли ровно. Виталий Миколенко неплохо выглядел. Мало было прострелов, правда, и насыщение штрафной соперника было минимальным, поэтому в какой-то мере фланговые передачи были бы бессмысленными. Карлос Де Пена мне понравился. Мог чуть лучше сыграть Витя Цыганков, но он много сил потратил при обороне, когда помимо перекрытия зон, нужно было еще и не забывать об игроке, за которого отвечаешь. Это и не позволило Цыганкову более качественно сыграть в созидании».
Что эта ничья дает Динамо?
«У нас, наверное, самая сильная группа, по крайней мере, по именам. В соперничестве с такими соперниками, как «Бавария», «Барселона» и «Бенфика», каждое очко на вес золота. Не будем лукавить, но занять одно из двух первых мест Динамо вряд ли удастся, а вот за выход в Лигу Европы, нужно бороться. Что Динамо может, то оно и делает. Понятно, что в технике, где-то и в мастерстве мы уступаем, однако за счет коллективной игры, тактического плана, сумасшедшей отдачи, можно давать бой грандам. У Динамо сейчас нет таких футболистов, как в распоряжении Юлиана Нагельсманна, Рональда Кумана или Жоржа Жезуша…»
«Динамо» занимает третье место в таблице после 1-го тура.
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