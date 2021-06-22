Щенсны: «У нас есть вера и желание выйти из группы»

Войцех Щенсны / фото - Belfast Telegraph

Голкипер туринского «Ювентуса» и сборной Польши Войцех Щенсны рассказал о своих ожиданиях от решающего матча группового этапа Евро-2020 против сборной Швеции. Слова вратаря приводит официальный сайт UEFA.

Роберт очень крут и собран, хотя против Испании можно было увидеть немного другого Роберта - немного более злого. Это придало команде положительной энергии. Он великий лидер. Он не кричит на игроков, как люди часто думают про капитанов. Он показывает пример. Молодым игрокам есть на кого равняться.

Нам нужно забивать. Мысленно это довольно просто, когда вы знаете, что должны выиграть матч. Не нужно строить догадки. Мысленный подход к таким матчам намного проще, потому что вы не тратите силы на последние несколько минут или следующий матч. Вы играете ради своей жизни, и, я думаю, это может нам помочь.

Я уверен, что в команде есть вера в то, что мы сможем пройти в следующий раунд. Порой математически есть надежда на выход из группы, но в команду нет веры.

После нашего первого матча на ЧМ-2018, когда впереди оставались еще две игры и мы могли выйти из группы, не чувствовалось командного духа. А здесь после первого матча можно было сказать, что у нас есть вера и желание выйти из группы, даже несмотря на то, что мы поставили себя в очень трудное положение».