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Щенсны: «У нас есть вера и желание выйти из группы»

Полякам нужна только победа для выхода из группы
Футбол Евро-2020
18:20
Щенсны: «У нас есть вера и желание выйти из группы»
Войцех Щенсны / фото - Belfast Telegraph

Голкипер туринского «Ювентуса» и сборной Польши Войцех Щенсны рассказал о своих ожиданиях от решающего матча группового этапа Евро-2020 против сборной Швеции. Слова вратаря приводит официальный сайт UEFA.

«После второго матча командный дух улучшился. После первого матча была злость, но в хорошем смысле. Обычно поражения нас огорчают или злят. Печаль - это отрицательная эмоция, а гнев обычно вызывает очень положительную реакцию. Он помог нам во второй игре.

Роберт очень крут и собран, хотя против Испании можно было увидеть немного другого Роберта - немного более злого. Это придало команде положительной энергии. Он великий лидер. Он не кричит на игроков, как люди часто думают про капитанов. Он показывает пример. Молодым игрокам есть на кого равняться.

Нам нужно забивать. Мысленно это довольно просто, когда вы знаете, что должны выиграть матч. Не нужно строить догадки. Мысленный подход к таким матчам намного проще, потому что вы не тратите силы на последние несколько минут или следующий матч. Вы играете ради своей жизни, и, я думаю, это может нам помочь.

Я уверен, что в команде есть вера в то, что мы сможем пройти в следующий раунд. Порой математически есть надежда на выход из группы, но в команду нет веры.

После нашего первого матча на ЧМ-2018, когда впереди оставались еще две игры и мы могли выйти из группы, не чувствовалось командного духа. А здесь после первого матча можно было сказать, что у нас есть вера и желание выйти из группы, даже несмотря на то, что мы поставили себя в очень трудное положение».

Результат матча поляков напрямую влияет на шансы сборной Украины выйти из группы. Команда Андрея Шевченко попадет в плей-офф, если Польша уступит завтра Швеции, а в параллельном матче группы Е испанцы и словенцы не поделят очки.

При каких еще раскладах Украина окажется в 1/8 Евро-2020.

Павел Харченко
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Теги

Швеция - Польша сборная Украины (футбол) Ювентус

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