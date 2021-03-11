«Барселона» не смогла сотворить камбэк с ПСЖ и покинула турнир
Шедевральный гол Месси, а затем незабитый пенальти. Как «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов
Надежда каталонцев на камбэк загорелась в первом тайме, но медленно угасала во втором
Фото: Getty Images
Вашему вниманию обзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и «Барселоной» (1:1).
Напомним, в первом матче между командами ПСЖ разгромил «Барселону» (4:1) на «Камп Ноу».
Вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов уже прокомментировал главный тренер команды Рональд Куман.
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