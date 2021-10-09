Сенсационный новичок АПЛ в компенсированное время вырвал победу над «Вест Хэмом» Ярмоленко
Шедевральный обводящий удар. Как Ярмоленко забил Финляндии уже на 4-й минуте
Еще и нерабочей правой
9 октября 19:24
Андрей Ярмоленко / Фото: Getty Images
Прямо сейчас Украина играет с Финляндией в матче отбора на ЧМ-2022. Команда Александра Петракова открыла счет уже на 4-й минуте – красивый гол удался Андрею Ярмоленко. Вингер пробил еще и с нерабочей правой.
Это 43-й гол Ярмоленко за сборную Украины. До рекорда Андрея Шевченко (48 голов) совсем немного – 5 мячей.
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