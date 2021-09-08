Шелаев: «Малиновскому нужно доказать тренерскому штабу, что он достоин места в старте»

Недавно возобновивший карьеру хавбек – о конкуренции в средней линии сборной Украины

Олег Шелаев / Фото - Dynamo.kiev.ua Бывший хавбек сборной Украины Олег Шелаев прокомментировал отъезд полузащитника Руслана Малиновского из расположения национальной команды. Я убежден, что у Малиновского на это были веские причины. А к обострению конкуренции за место в старте Руслану нужно отнестись взвешенно и, как настоящему профессионалу постараться доказать тренерскому штабу, что он достоин большего. Малиновский в очередной раз не попал в стартовый состав на матч отбора на чемпионат мира-2022 против Франции (1:1). После игры и. о. главного тренера команды Александр Петраков заявил, что хавбек остался в обиде на него. Также недавно 44-летний Шелаев возобновил профессиональную карьеру.