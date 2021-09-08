Малиновский вернулся в общую группу «Аталанты»
Шелаев: «Малиновскому нужно доказать тренерскому штабу, что он достоин места в старте»
Недавно возобновивший карьеру хавбек – о конкуренции в средней линии сборной Украины
13:01
Олег Шелаев / Фото - Dynamo.kiev.ua
Бывший хавбек сборной Украины Олег Шелаев прокомментировал отъезд полузащитника Руслана Малиновского из расположения национальной команды.
Я убежден, что у Малиновского на это были веские причины. А к обострению конкуренции за место в старте Руслану нужно отнестись взвешенно и, как настоящему профессионалу постараться доказать тренерскому штабу, что он достоин большего.
Малиновский в очередной раз не попал в стартовый состав на матч отбора на чемпионат мира-2022 против Франции (1:1). После игры и. о. главного тренера команды Александр Петраков заявил, что хавбек остался в обиде на него.
Также недавно 44-летний Шелаев возобновил профессиональную карьеру.
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