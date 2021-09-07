Тренер Чехии: «Игра с Украиной – товарищеская, но мы подходим к нему очень собранно и серьезно»
Шелаев: «Матч с Францией доказал, что у Украины Петракова есть потенциал для выхода на ЧМ-2022»
Экс-игрок поделился ожиданиями от игры с Чехией
21:56
Фото: ФК Волчанск
Бывший полузащитник сборной Украины Олег Шелаев поделился ожиданиями от контрольной игры «сине-желтых» с Чехией.
«Все сошлись во мнении, что подопечные Александра Петракова своей игрой с чемпионами мира доказали, что у них имеется потенциал, позволяющий надеяться, что на финише удастся наверстать упущенное и зацепиться за второе место в отборочном турнире.
Состав на Чехию? Это решать исполняющему обязанности главного тренера Александру Петракову. Хотя, думаю, что он должен предоставить шанс проявить себя Дмитрию Ризныку, Владиславу Кочергину, Даниилу Сикану, Сергею Булеце».
Шелаев недавно возобновил карьеру в 44 года.
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