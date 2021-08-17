Шелаев назвал счет, с которым закончится матч «Монако» – «Шахтер»

Олег Шелаев / Фото - Footboom

Бывший полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Олег Шелаев поделился своим прогнозом на первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Монако». Встреча состоится уже сегодня, 17 августа.

Думаю, что уже стартовый состав «Шахтера» подскажет, какую стратегию избрал его рулевой Роберто Де Дзерби. Если в бой будут брошены девять легионеров и украинцы Анатолий Трубин и Николай Матвиенко, то ставка будет сделана на то, чтобы одолеть хозяев в обмене контрвыпадами.

Если же с первых минут выйдет Тарас Степаненко, с его умением действовать в отборе, то значит «Шахтер» будет искать свой шанс в сбалансированности между линиями, в позиционном наступлении. Впрочем, как бы ни закончился сегодняшний поединок, все равно судьба путевки в следующий раунд определится после повторной встречи – в Украине.