Шелаев – о возобновлении карьеры в 44 года: «На сезон меня заявили на всякий случай»

Фото: ФК Волчанск

Бывший игрок сборной Украины Олег Шелаев рассказал о возобновлении карьеры в клубе «Волчанск» во Второй лиге в 44 года.

Откровенно говоря, я не был готов на сто процентов. Для того чтобы пребывать в тонусе, нужно постоянно тренироваться. У меня это не всегда получалось делать. Конечно, хотелось бы лучше к этому подготовиться. Сужу исключительно по своим ощущениям. Хотя на самом деле ожидал худшего состояния.

Мое главное задание – помощь в тренировочном процессе, подсказки ребятам. В качестве дополнительной функции при необходимости могу выйти на поле и помочь. Как оно будет – посмотрим».