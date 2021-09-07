44-летний Шелаев дебютировал за клуб Второй лиги
Шелаев – о возобновлении карьеры в 44 года: «На сезон меня заявили на всякий случай»
Полузащитник отыграл уже один матч во Второй лиге
16:50
Фото: ФК Волчанск
Бывший игрок сборной Украины Олег Шелаев рассказал о возобновлении карьеры в клубе «Волчанск» во Второй лиге в 44 года.
«Благодаря президенту клуба, главному тренеру Андрею Березовчуку и команде в целом я получил возможность поработать в тренерском штабе Волчанска. Вместе с Виталием Комарницким ассистирую Андрею Березовчуку. На сезон меня заявили в качестве футболиста, что называется, на всякий случай. Вдруг, если что, передать опыт.
Откровенно говоря, я не был готов на сто процентов. Для того чтобы пребывать в тонусе, нужно постоянно тренироваться. У меня это не всегда получалось делать. Конечно, хотелось бы лучше к этому подготовиться. Сужу исключительно по своим ощущениям. Хотя на самом деле ожидал худшего состояния.
Мое главное задание – помощь в тренировочном процессе, подсказки ребятам. В качестве дополнительной функции при необходимости могу выйти на поле и помочь. Как оно будет – посмотрим».
Правда, его команда проиграла «Перемоге» (0:3).
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