Шелаев рассказал, что стало причиной победы «Зари» над ЦСКА
Бывший футболист «Зари» Олег Шелаев прокомментировал победу луганчан над софийским ЦСКА (2:0) в матче группового этапа Лиги конференций:
«Из-за отсутствия по разным причинам нескольких системообразующих исполнителей вчера мы увидели несколько непривычную «Зарю». Кадровые проблемы заставили их главного тренера Виктора Скрипника больше внимания уделить обороне и терпеливо ждать своего часа у ворот соперника благодаря скоростным данным нападающих.
Такой тактический ход себя полностью оправдал: в игре на выживание, поскольку неудачник выбывал из гонки за еврокубковую весну, искуснее оказались хозяева, склонившие чаши весов в концовке матча.
Что дальше? Шансы «Зари» на второе место несколько повысились, но они в следующем туре могут исчезнуть в случае поражения луганчан в Риме. Поэтому нас ждет еще один определяющий поединок».
Подопечные Скрипника выиграл оба спаренных матча с ЦСКА и набрали 6 очков. Команда идет на третьем месте в группе, и отстает от «Ромы» на один пункт.
«Буде-Глимт» с 8-ю баллами занимает первую строчку.
Напомним, авторитетный портал назвал лучшего игрока матча «Заря» – ЦСКА.
Комментарии 0