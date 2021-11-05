Шелаев рассказал, что стало причиной победы «Зари» над ЦСКА

Олег Шелаев / фото - dynamo.kiev

Бывший футболист «Зари» Олег Шелаев прокомментировал победу луганчан над софийским ЦСКА (2:0) в матче группового этапа Лиги конференций:

Такой тактический ход себя полностью оправдал: в игре на выживание, поскольку неудачник выбывал из гонки за еврокубковую весну, искуснее оказались хозяева, склонившие чаши весов в концовке матча.

Что дальше? Шансы «Зари» на второе место несколько повысились, но они в следующем туре могут исчезнуть в случае поражения луганчан в Риме. Поэтому нас ждет еще один определяющий поединок».