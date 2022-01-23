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Шелаев: «Шансы сборной Украины в противостоянии с Шотландией – 50 на 50»

Экс-хавбек «сине-желтых» оценил перспективы команды в плей-офф отбора на ЧМ-2022
Футбол Сборная Украины
14:34
Шелаев: «Шансы сборной Украины в противостоянии с Шотландией – 50 на 50»
Олег Шелаев / Фото - ФК Волчанск

Полузащитник «Волчанска» и бывший игрок сборной Украины Олег Шелаев высказался о перспективах «сине-желтых» в полуфинале плей-офф за выход на чемпионат мира-2022 против Шотландии.

Времени до важного матча с Шотландией осталось мало – два месяца, которые пролетят очень быстро. Считаю, что никто пока не имеет явного преимущества в этом противостоянии – ни Украина, ни Шотландия. Единственный явный козырь имеется у шотландцев – это проведение поединка плей-офф дома, на своей арене.

Нашей национальной команде удались некоторые выездные встречи, и сложилось впечатление, что украинцам проще играть на поле соперника. Однако, вспомните, как успешно выступала сборная Украины на своих аренах во Львове, в Киеве, Днепре и Харькове. Поддержка своих трибун очень важна.

Игровая практика Ярмоленко и Зинченко? Важно, что они все-таки задействованы, пускай и не так много, как хотелось бы. Что есть, то есть… Думаю, сам факт их работы в таких клубах, как «Манчестер Сити» и «Вест Хэм», уже очень полезен – и для них, и для сборной. Зинченко и Ярмоленко способны помочь нашей национальной команде в матче против Шотландии.

Уверен, если бы таких футболистов, играющих в АПЛ, Бундеслиге, чемпионатах Испании и Италии, у нас было бы не менее двадцати, существовал бы более простой и очевидный выбор – в пользу тех 5-6 исполнителей, которые соответствуют самым высоким критериям. А пока можно только сказать, что таких, как Ярмоленко, Малиновский, Миколенко и Зинченко должно быть больше.

Если Миколенко будет здоров, то будет играть, и очень поможет национальной команде в плей-офф отбора на ЧМ-2022. О его переходе сейчас говорят разное… Но я вижу много объективных факторов, объясняющих почему все так складывается для Миколенко – и то, что он провел только первые матчи за «Эвертон», и соответствующие эмоции, волнение, языковой барьер. Приедет Виталий в Киев, где сборная Украины будет готовиться, тогда и посмотрим. Но ему нужно стараться сейчас изо всех сил.

Здоровье Малиновского? Руслан будет иметь время на подготовку. Это не травма, и восстановить кондиции он успеет. Думаю, что сборная может рассчитывать на Малиновского на сто процентов. Если бы подобная ситуация возникла за пару недель до поединка с Шотландией, тогда можно было бы переживать. Считаю, что после 20 февраля любое повреждение футболистов сборной Украины – это большая тревога.

Игроки из «Динамо» и «Шахтера»? Они готовятся по старым, проверенным схемам. Не в Таиланд же, и не в США «динамовцы» с «горняками» отправились… Не стоит переживать за сборы «Динамо» и «Шахтера», но внимательно следить нужно, ведь этот подготовительный этап очень важен. Кроме того, учтите, что до матча с Шотландией состоятся несколько туров чемпионата Украины. Главное, чтобы не было травм.

В противостоянии с Шотландией шансы – 50 на 50. Более четкую картину мы увидим за неделю до игры. О каких-то других – более дальних по срокам матчах говорить пока очень рано. В середине марта и будем переживать насчет состава национальной команды, размышлять, сколько основных игроков смогут принять участие в поединке.

Времена меняются. Сборная Шотландии переживала разные периоды в своей истории. Сейчас же многое будет зависеть от мотивации. Иногда так бывает, что по жребию попадаешь вроде бы и не на самого рейтингового соперника, но у него подбирается хорошее поколение, хороший тренер, и появляется огромное желание проявить себя на высшем уровне. Такой оппонент очень опасен.

Ранее FIFA начала продажу билетов на чемпионат мира-2022.

Источник: КОМАНДА 1 Сергей Стаднюк
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Теги

сборная Шотландии (футбол) Олег Шелаев Руслан Малиновский Виталий Миколенко Александр Зинченко Андрей Ярмоленко

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