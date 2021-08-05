Шепелев рассказал, зачем «Динамо» был контрольный матч с «Фенербахче»

Команда только провела контрольный матч

Владимир Шепелев / фото - ФК Динамо

Хавбек киевского «Динамо» Владимир Шепелев прокомментировал контрольный матч против «Фенербахче» (1:1).

Какую задачу поставил тренерский штаб на матч и удалось ли ее выполнить?

«Наша главная задача – подготовиться к играм Лиги чемпионов. Что касается матча – задача была выиграть, но и ничья хороший результат. Мы выглядели достойно, могли и победить. Но счет на табло 1:1 справедлив».

Это соперник уровня Лиги чемпионов?

«Да, чувствуется, что это команда уровня Лиги чемпионов. У них в составе топовые игроки, тот же Озил. Видно, что он опытный игрок. Конечно, приятно играть против таких футболистов, хочется показать свой уровень, почувствовать, что ты можешь на фоне этих игроков».

Можно сравнить «Фенербахче» по уровню с какой-то командой УПЛ?

«Думаю, «Шахтер» такого же уровня примерно. Возможно, по стилю – «Заря», которая пытается играть в техничный, умный футбол. Не просто играет длинными передачами, а там как получится, а именно строит игру от начала атаки до завершения».

В ближайшее воскресенье вам предстоит матч с «Зарей». Можно это назвать репетицией?

«Лучше спросить это у главного тренера. Будем готовиться к выезду в Запорожье. Там всегда непросто. У нас там всегда непредсказуемые матчи: то проигрываем и пытаемся отыграться, то выигрываем с большим счетом».

В физическом плане было нелегко играть в день перелета?

«У нас уже такое было на втором сборе: прилетели, два-три часа в отеле и на игру. Раньше такого не было, но если матч такого уровня, то почему бы и нет. Ради этого мы играем в футбол».

Что является раздражителем в таких условиях? Уровень соперника?

«Конечно, всегда приятно играть с такими соперниками. Я думаю, поэтому мы и ездим, летаем столько времени – чтобы подготовиться к Лиге чемпионов, проверить свои силы на сегодняшний день».

В первом тайме соперник создал больше моментов, но открыло счет «Динамо». Благодаря надежной игре в обороне?

«Да, в первые минуты мы отошли чуть назад, посмотрели, как они играют. Потом играли на контратаках. У нас были хорошие контрвыпады, но не могли никак их завершить. Там было еще два-три хороших момента в первом тайме. Во втором тайме мы уже старались больше идти вперед. Наверное, поэтому и пропустили – соперники поймали нас на контратаке».

Гол стал следствием хорошего взаимодействия Цыганкова и Леднева?

«Мы на тренировках отрабатываем подобные атаки – пас в середину со скидкой на третьего. Конечно, индивидуальное понимание тоже должно присутствовать – когда вовремя отдать пас. Видно, что у них есть взаимопонимание. Считаю, что в данном эпизоде больше заслуга их мастерства, индивидуальности, чем тактики».

Примечательно, что ранее Илья Забарный также сравнил турецкую команду с «Зарей» и «Шахтером».

Напомним, стало известно, почему Супряга и Попов не полетели с командой на матч.