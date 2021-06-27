«Шериф» Вернидуба не смог оформить золотой дубль по итогам сезона
«Шериф» в серии пенальти упустил уже второй трофей при Вернидубе
Снова команда уступила «Сфынтул Георге»
09:21
Фото - ФК Шериф
В матче за Суперкубок Молдовы «Сфынктул Георге» одолел «Шериф».
Основное время игры завершилось ничьей 2:2, и встреча перешла в серию пенальти. В ней подопечные Юрия Вернидуба не реализовали два удара при идеальном исполнении соперника.
Ранее «Шериф» уступил той же команде в финале Кубка Молдовы (2:3).
Суперкубок Молдовы
«Сфынктул Георге» – «Шериф» 2:2 (4:2 – пен.)
Голы: Санья, 55, Литвяков, 90+2 – Бизяк, 53, Белоусов, 84
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