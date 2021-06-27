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«Шериф» в серии пенальти упустил уже второй трофей при Вернидубе

Снова команда уступила «Сфынтул Георге»
Футбол Украинские легионеры
09:21
«Шериф» в серии пенальти упустил уже второй трофей при Вернидубе
Фото - ФК Шериф

В матче за Суперкубок Молдовы «Сфынктул Георге» одолел «Шериф».

Основное время игры завершилось ничьей 2:2, и встреча перешла в серию пенальти. В ней подопечные Юрия Вернидуба не реализовали два удара при идеальном исполнении соперника.

Ранее «Шериф» уступил той же команде в финале Кубка Молдовы (2:3).

Суперкубок Молдовы

«Сфынктул Георге» – «Шериф» 2:2 (4:2 – пен.)

Голы: Санья, 55, Литвяков, 90+2 – Бизяк, 53, Белоусов, 84

Сергей Стаднюк
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Шериф Юрий Вернидуб

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