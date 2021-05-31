Вернидуб – о чемпионстве «Шерифа»: «Будем праздновать после Кубка Молдовы»
«Шериф» Вернидуба не смог оформить золотой дубль по итогам сезона
Команда не смогла выиграть Кубок Молдовы
11:55
Фото: ФК Шериф
«Шериф» не смог выиграть Кубок Молдовы.
В финальном матче команда Юрия Вернидуба уступила «Сфынтул Георге». Основное время матча завершилось вничью 0:0 и победителя выявили в серии пенальти, где «Сфынтул Георге» праздновал победу (3:2).
Для «Сфынтул Георге» это первая победа в Кубке Молдовы в истории. Хотя, она играла в финале в сезонах 2018/19 и 2019/20.
«Шериф» же довольствовался лишь победой в чемпионате Молдовы.
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