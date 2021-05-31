«Шериф» Вернидуба не смог оформить золотой дубль по итогам сезона

Команда не смогла выиграть Кубок Молдовы

Фото: ФК Шериф

«Шериф» не смог выиграть Кубок Молдовы.

В финальном матче команда Юрия Вернидуба уступила «Сфынтул Георге». Основное время матча завершилось вничью 0:0 и победителя выявили в серии пенальти, где «Сфынтул Георге» праздновал победу (3:2).

Для «Сфынтул Георге» это первая победа в Кубке Молдовы в истории. Хотя, она играла в финале в сезонах 2018/19 и 2019/20.

«Шериф» же довольствовался лишь победой в чемпионате Молдовы.