«Шериф» Вернидуба покинул Лигу Европы, проиграв «Браге» в серии пенальти

Португальцы прошли в следующий раунд

Фото: twitter.com/SCBragaOficial

«Шериф» в ответном матче плей-офф Лиги Европы проиграл «Браге».

Португальцы смогли отыграть результат первого матча еще в первом тайме. Впрочем, встреча дошла до дополнительного времени и серии пенальти.

В итоге, в серии 11-метровых ударов именно «Брага» вышла победителем.

Лига Европы. Плей-офф:

«Брага» – «Шериф» 2:0 (3:2 пен.). Первый матч: 0:2

Голы: Медейруш, 17, Орта, 43

«Брага»: Матеус, Ян Коуто (Бруну Родригеш, 90), Тормена, Карму, Фабиано, Андре Орта (Андре Каштру, 90), Эль-Мусрати, Медейруш (Абель Руис, 74), Рикарду Орта, Витор Оливейра (Фале, 109), Родригу Гомеш (Моура, 64).

«Шериф»: Атанасиадис, Дуланто, Раделич, Петро, Джульен, Бруно, Тилль, Аддо, Яхшибоев (Абдулбасит, 111), Траоре, Янсане (Николов, 46).