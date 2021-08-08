Сирота прокомментировал дебютный гол за «Динамо»
Шесть месяцев без футбола. Попова прооперировали
Денис порвал крестообразные связки колена
8 августа 23:07
Денис Попов / Фото: Footboom
Защитнику киевского «Динамо» Денису Попову прооперировали порванные крестообразные связки колена. Об этом сообщила пресс-служба бело-синих
со ссылкой на врача команды Андрея Шморгуна.
По словам врача, ориентировочный срок реабилитации после подобных травм – шесть месяцев.
Напомним, защитник «Динамо» не смог доиграть матч 2-го тура УПЛ против «Вереса» (4:0).
В матче с командой из Ровно Попов отличился голом, а на 34-й минуте был заменен из-за повреждения.