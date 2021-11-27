Шевченко: «Чтобы быть тренером, нужно быть немного сумасшедшим»

Андрей Шевченко / фото - FootBoom

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко оценил свои первые недели на посту наставника «грифонов». Украинца цитирует Il Secolo XIX.

Больше всего меня поразили болельщики, стадион. В матче против «Ромы» был дождь, но нас поддерживали до конца. Это еще одно наше оружие.

Согласен с Моуринью: чтобы работать тренером, нужно быть немного сумасшедшим. Это очень сложно, много давления, но в этом есть прекрасное очарование. Я в начале своей карьеры, а Жозе пережил уже финал ЛЧ. Надеюсь испытать те же эмоции, что и он».