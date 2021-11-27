Шевченко: «Чтобы быть тренером, нужно быть немного сумасшедшим»
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко оценил свои первые недели на посту наставника «грифонов». Украинца цитирует Il Secolo XIX.
«Дженоа» давно не побеждал, сейчас очень сложные матчи и набирать очки непросто. Но мы должны верить – мы верим в проект, в свои силы. Только с положительным настроем мы выберемся из этого.
Больше всего меня поразили болельщики, стадион. В матче против «Ромы» был дождь, но нас поддерживали до конца. Это еще одно наше оружие.
Согласен с Моуринью: чтобы работать тренером, нужно быть немного сумасшедшим. Это очень сложно, много давления, но в этом есть прекрасное очарование. Я в начале своей карьеры, а Жозе пережил уже финал ЛЧ. Надеюсь испытать те же эмоции, что и он».
Свой первый матч у руля команду украинец проиграл команде своего бывшего тренера – «Роме» Жозе Моуриньо.
Впереди следующее испытание – игра против «Удинезе». Специалист рассказал, чем соперники похожи на английские команды.
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