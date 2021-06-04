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Шевченко: «Дадим парням немного отдохнуть»

Главный тренер – о победе над Северной Ирландией
Евро Сборные
07:23
Шевченко: «Дадим парням немного отдохнуть»
Андрей Шевченко / фото - Football24

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал победу над Северной Ирландией в товарищеском матче:

Что вы можете сказать по поводу действий Андрея Ярмоленко в сегодняшнем матче?

«Мы разговаривали с Андреем, как только он приехал, я сказал ему, чтобы понять, в каком он находится состоянии, ему нужно сыграть в двух товарищеских матчах, оставшихся по 90 минут. У нас на его позиции не хватает игроков. Поэтому очень важно, что он провел этот поединок. Возможно, в конце игры ему не хватало свежести, поэтому не было той реализации, которой он всегда отличался. Поэтому я надеюсь, что Ярмоленко подойдет к официальным матчам в хорошей форме, хотя считаю, что физически он уже выглядит неплохо».

Насколько эта победа важна для психологического состояния команды?

«Мое отношение к товарищеским матчам не изменилось, прежде всего я смотрю на качество игры, на подготовку команды. Могу сказать, что во втором тайме было заметно: ребята немного подсели, ведь они получили немалую нагрузку на тренировках. Сейчас будем немного менять программу, дадим ребятам немного отдохнуть, надеюсь, они выйдут на хороший уровень формы до начала Евро».

Можно ли сказать, что сегодня играл уже костяк команды, которая будет выступать на Евро-2020, в частности, в защите? Болельщики надеялись увидеть на поле Безуса...

«Я хочу поблагодарить болельщиков Днепра за поддержку, но решение по составу принимает тренер. Здесь очень уважают Романа, и мы его уважаем, но учитывая то, как развивалась игра, я принял решение не выпускать его.

Заявку на Евро мы определили, но идет подготовка. Поэтому в следующем матче в защите, не исключено, появятся совсем другие исполнители».

Как вы можете оценить сегодняшнюю игру Судакова?

«Он находится в хорошей форме, мы видели, как он работает на тренировках. Он выглядел очень хорошо, как и остальные игроки. Будем и в дальнейшем его проверять».

Во втором тайме преимущество сборной Украины не была такой ощутимой, как в первом. Чем это объясняется?

«Я уже говорил, игроки немного устали, они пребывают под нагрузками, у нас продолжаются двухразовые тренировки. Это нормальная реакция на усталость. Даже несмотря на то, что мы отошли немного назад, у нас были неплохие контратаки, но опять не хватало реализации».

Какую информацию вы получили благодаря матча?

«Информация о физического состояния была положительной. Так, команда немного устала, но она отрабатывает до конца. Не хватает свежести в реализации. Сегодня мы немного опустили крайних защитников, они не так часто подключались к атакам. Мы решили убрать опасность на флангах, ведь раньше иногда создавался дисбаланс в количестве игроков, наша команда пропускала контратаки. Сегодня мы справились с задачей, я остался доволен действиями линии обороны».

Чем была вызвана замена Зубкова в перерыве?

«Это была плановая замена, мы предупреждали, что они с Марлосом сыграют по тайму. В следующей товарищеской игре будем проводить ротацию, посмотрим, кто из игроков будет выглядеть более свежими. Игроки должны получать нагрузки через игру, это очень важно».

Почему вы использовали только четыре замены?

«Потому что я пришел к выводу, что сегодня этого будет достаточно».

Сборная Украины одержала минимальную победу со счетом 1:0. Дебютным забитым мячом в составе национальной команды отличился Александр Зубков.

Источник: УАФ Павел Харченко
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Теги

Андрей Шевченко Александр Зубков

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