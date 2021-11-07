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Тема дняОфициально. Андрей Шевченко – новый главный тренер «Дженоа»
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Шевченко дебютирует во главе «Дженоа» в матче против своего бывшего тренера

Его оппонент подходит к игре лишь с одной победой в 7-ми матчах
Футбол Серия А (Италия)
16:45
Шевченко дебютирует во главе «Дженоа» в матче против своего бывшего тренера
Андрей Шевченко / фото - УАФ

Андрей Шевченко возглавил итальянский «Дженоа», подписав трехлетний контракт.

Первая игра украинца у руля клуба пройдет после международной паузы против римской «Ромы».

Примечательно, что «волков» возглавляет бывший тренер Шевченко в «Роме» – Жозе Моуриньо.

Но команда португальца подходит к этой встрече не в лучшей форме – у римлян лишь 1 победа в последних 7 матчах (4 поражения и 2 ничьи).

Но и «Дженоа» находится не в лучшем положении – команда идет в зоне вылета с 9-ю очками.

Напомним, известно, кто будет в тренерском штабе Шевченко в генуэзском клубе.

Павел Харченко
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Андрей Шевченко Жозе Моуриньо Дженоа

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