Шевченко дебютирует во главе «Дженоа» в матче против своего бывшего тренера

Его оппонент подходит к игре лишь с одной победой в 7-ми матчах

Андрей Шевченко / фото - УАФ

Андрей Шевченко возглавил итальянский «Дженоа», подписав трехлетний контракт.

Первая игра украинца у руля клуба пройдет после международной паузы против римской «Ромы».

Примечательно, что «волков» возглавляет бывший тренер Шевченко в «Роме» – Жозе Моуриньо.

Но команда португальца подходит к этой встрече не в лучшей форме – у римлян лишь 1 победа в последних 7 матчах (4 поражения и 2 ничьи).

Но и «Дженоа» находится не в лучшем положении – команда идет в зоне вылета с 9-ю очками.

Напомним, известно, кто будет в тренерском штабе Шевченко в генуэзском клубе.