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Шевченко: «Для сохранения места в Серии А самое важное – отношение игроков»

«Грифоны» постепенно начали набирать очки
Футбол Серия А (Италия)
08 января 14:01
Шевченко: «Для сохранения места в Серии А самое важное – отношение игроков»
Андрей Шевченко / фото - AC Genoa

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко поделился с Tuttomercatoweb ожиданиями от предстоящего матча 21-го тура Серии А против «Специи»:

«У нас очень важный матч против «Специи». Хороший результат приблизит нас к сохранению места в серии А. Нам нужно лучше распоряжаться мячом и быть активными. Против «Сассуоло» мы показали хороший первый тайм. Мы могли выступить лучше, но не получилось из-за простых ошибок.

Должны устранить ошибки в матче против «Специи». Нужно сыграть компактно и агрессивно. Надо сыграть в свой футбол.

Посмотрим, как Йебоа впишется в нашу игру. Когда приходит новый игрок, вы должны дать ему время потренироваться и адаптироваться

Получил хорошие рекомендации от своих помощников, которые видели Хефти на тренировках. Физически он был в порядке, и мы подумали, чтобы позволить ему играть.

Для нас матч против «Специи» принципиальный. Должны стараться побеждать, потому что таким образом мы можем покинуть зону вылета и подать сигнал, что команда хочет бороться. Мы вышли из периода, когда мы не побеждали в чемпионате в течение длительного времени.

Трансферное окно закроется в конце месяца. Клуб строит планы по привлечению игроков, в которых мы верим, что они – усиление команды. Для сохранения места в серии А самое важное – отношение игроков. Всегда это подчеркивал, команда хорошо показывает себя в этом плане.

Готовлюсь к матчу, думая только о «Специи». О кубковой встрече с «Миланом» мы подумаем позже.

Кришито сдал отрицательный тест на ковид. Он пройдет медобследование, а мы проверим его состояние. Он и против «Аталанты» играл с некоторыми проблемами». 

«Грифоны» подходят к игре со «Специей» сыграв два матча Серии А подряд вничью – с «Аталантой» и «Сассуоло».

Ранее президент польского футбольного союза прокомментировал слухи о приглашении Шевченко.

Павел Харченко
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Теги

Андрей Шевченко Дженоа

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