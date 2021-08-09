Шевченко доволен, что его место в сборной займет Ребров

Специалисты раньше вместе играли за «Динамо»

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Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко удовлетворен назначением своего экс-одноклубника Сергея Реброва на пост наставника национальной команды, сообщает директор каналов Футбол 1/2/3 Александр Денисов:

«Я в субботу общался с Андреем Шевченко. Я знал, что Сергей Ребров прилетает, что он единственный кандидат. В разговоре Шевченко выразил удовлетворение тем, что Ребров будет после него. Шевченко был взволнован тем, кто будет его преемником. Остается вопрос с клубом Сергея Реброва».

Как стало известно ранее, Шевченко мечтает о работе на клубном уровне, поэтому и решил уйти из сборной. А находящийся на контракте с эмиратским «Аль-Айном» Ребров не прочь руководить украинской командой и уже прибыл в Киев.

Специалисты когда-то вместе выступали в составе киевского «Динамо» и сборной Украины, где образовали потрясающую связку форвардов.

Напомним, глава УАФ Андрей Павелко подтвердил назначение Реброва.