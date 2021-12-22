Шевченко: «Дженоа» играл с «Аталантой» со стремлением жертвовать собой»

«Грифоны» во второй раз взяли очки в Серии А при украинце

Андрей Шевченко / фото - AC Genoa

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко прокомментировал для DAZN ничью в матче с «Аталантой» (0:0):

«Сегодня было очень важно играть с характером и сердцем, «Дженоа» отдал все на поле, и это очко заслуженно. Мы проявили решимость и целеустремленность, болельщики хотят видеть, чтобы «Дженоа» играл именно так – со стремлением жертвовать собой. Портанова? Раньше он мало играл, но с «Лацио» и в Кубке действовал хорошо, и сегодня он провел отличный матч. Он играл плотно, входил в зоны, срезал линии передач. Это было важно для нас. Кришито? Не думаю, что у него серьезная травма, вероятно, мышечная усталость, но нам следует его проверить».

«Грифоны» во второй раз при украинце смогли взять очки в чемпионате. Ранее команда также сыграла в «сухую» ничью с «Удинезе».

Но пока что выбраться из зоны вылета команде не удалось. Подопечные украинца занимают 18-ю строчку в таблице Серии А.

Напомним, лучшим игроком в составе «Аталанты» в игре с «Дженоа» был признан Руслан Малиновский.