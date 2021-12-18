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Шевченко: «Дженоа» сыпется при первой же ошибке»
Специалист считает, что отсутствие результатов лежит в ментальной плоскости
09:01
Андрей Шевченко / Фото - Дженоа
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко высказался в эфире DAZN по поводу поражения в матче 18-го тура Серии А против «Лацио» (1:3)
Я недоволен результатом. Пытались демонстрировать свою игру, но их первый гол случился из-за нашей ошибки. Пытались показать реакцию во втором тайме, но можно было и лучше воспользоваться своими шансами.
Команда просто рассыпается при первой же ошибке. Пытались заиграть активнее, создавая многообещающие моменты. Но предстоит еще много работать. Нам нужно избегать индивидуальных ошибок. Мы очень редко играем как команда.
Шевченко также назвал единственный положительный момент матча с «Лацио».
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