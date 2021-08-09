Громов: «Заря» будет атаковать против «Динамо», мы никогда не отказываемся от своей игры»
Шевченко: «Если бы не пропустили, удалось бы свести минимум к ничьей игру с «Динамо»
Капитан «Зари» прокомментировал неудачный старт сезона
Фото: ФК Заря
Вратарь «Зари» Никита Шевченко поделился мыслями о поражении в матче с «Динамо» (1:2) в 3-м туре УПЛ.
«Хороший матч для зрителей. Думаю, всем понравился. Были моменты, борьба. Думаю, болельщики точно остались довольными, но не мы».
Были готовы к прессингу «Динамо»?
«Мы готовимся. Они подстраивались под нас. Мы пытались играть в свой футбол. Может, в первом тайме не все удавалось воплотить. Но в перерыве внесли коррективы – игра чуть-чуть поменялась в тактическом плане».
«Заря» снова неудачно начала сезон. В чем причина?
«Если знал бы – ответил бы. Не знаю. Начало сезона, тяжело вкатываемся, но главное – дать реакцию хорошую. У нас длинный чемпионат, плюс две команды. Ничего не потеряно, руки никто не собирается опускать. Мы играли с чемпионом. Но имеем, что имеем».
Казалось, что после пенальти игра перевернется.
«Когда кажется – креститься надо. Не удалось чуть-чуть. И «Динамо», и мы не воспользовались этим шансом. Думаю, если бы не пропустили, удалось бы свести минимум к ничьей».
Сообщалось, что форвард «Зари» интересен бельгийским клубам.
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