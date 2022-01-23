Шевченко – главный кандидат на пост тренера сборной Польши. Известно, когда объявят нового наставника

Экс-рулевой национальной команды Украины может начать работать в соседней стране

Андрей Шевченко / Фото - УАФ

Президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша сообщил, что новый главный тренер сборной страны будет объявлен 31 января. Об этом пишет Sportowe Fakty.

Официально новый рулевой будет представлен на «Национальном стадионе». В числе главных претендентов – Андрей Шевченко и Адам Навалка. Но у украинского специалиста, по информации источника, больше шансов возглавить команду.

Единственным камнем преткновения остается зарплата. Экс-тренер сборной Украины хочет получать от 2,3 до 2,5 миллионов евро. В ПФС рассматривают вариант, по которому союз будет выплачивать лишь часть от суммы. Остальное – от спонсоров.

Напомним, ранее Шевченко покинул пост наставника «Дженоа». Однако отмечается, что специалист не спешит отказываться от денег, положенных ему по контракту с клубом. Это 6 миллионов евро.

Поэтому вопрос с расторжением соглашения остается открытым. Специалист также претендует на деньги за досрочный разрыв контракта.