Скаут Серии А: «Малиновский стал брендом украинского футбола в Италии»
Шевченко и Малиновский уже знают соперников. Определились все пары 1/8 финала Кубка Италии
Матчи пройдут в январе 2022 года
09:30
Фото: Getty Images
Стали известны все пары 1/8 финала Кубка Италии.
«Аталанта» – «Венеция»
«Интер» – «Эмполи»
«Ювентус» – «Сампдория»
«Лацио» – «Удинезе»
«Милан» – «Дженоа»
«Наполи» – «Фиорентина»
«Рома» – «Лечче»
«Сассуоло» – «Кальяри»
Отметим, что матчи этой стадии пройдут в январе 2022 года.
Напомним, сегодня «Дженоа» Шевченко сыграет против «Лацио» в матче чемпионата Италии.
Комментарии 0