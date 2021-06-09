Шевченко: «Индивидуально к игрокам Нидерландов готовиться не будем»

Андрей Шевченко / Фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о прибытии команды в Бухарест. Также специалист поделился ожиданиями от стартового матча на Евро-2020 против Нидерландов.

Работа Луческу в «Динамо»? Мирча провел отличную работу, выиграл чемпионат, очень отличная игра. В сборной Украины традиционно наибольше игроков из двух клубов, «Шахтера» и «Динамо». Луческу работал в обоих клубах, он успешный тренер, один из самых успешных в Украине, долгое время работал. Он помогает украинским футболистам расти.

Он приехал поздороваться. Он работает в Украине, но он также очень хорошо знаком с работой сборной. Он готов помочь нам, если понадобится. Мы делаем свою работу здесь, команда ждет Евро.

Флорин Чернат? Мы находимся в контакте с ним, он нам очень помогает в организационных вопросах.

Давление игроки будут чувствовать, оно приятное. Наступает один из самых ответственных моментов. Ребята должны справиться с этим приятным давлением.

Работаем по плану, который был разработан нами. Приехали, есть несколько дней, чтобы лучше подготовиться. Будем максимально использовать эти дни, чтобы подготовиться к первому матчу, который будет для нас очень важным и очень тяжелым.

Доволен, как команда провела этот 21 день. Это были запланированные тренировки. Ребята были немного под нагрузкой. Когда выходили из нагрузок, особенно в последнем матче, увидел свежесть у команды. Очень доволен, как она провела этот матч.

Проблемы Нидерландов? Думаю, что у этой команде нет слабых сторон. У них достаточно вратарей, которые могут заменить. Индивидуально к лидерам cоперника мы готовить наших игроков не будем, у нас есть четкая структура игры и мы будем ее соблюдать.

Контраверсионная ситуация с формой сборной Украины? Наверное, вы имеете какую-то неточную информацию, потому что эта форма была одобрена UEFA. Не вижу здесь никакой контраверсионной ситуации.