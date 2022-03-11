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Шевченко: «Из-за нападения россии 6-летняя девочка погибла от обезвоживания. Не молчите, спасите украинских детей»

Уже 16-й день продолжается ужас на территории Украины
Футбол В Европе
17:14
Шевченко: «Из-за нападения россии 6-летняя девочка погибла от обезвоживания. Не молчите, спасите украинских детей»
Фото: Instagram

Украинский тренер Андрей Шевченко в своем Instagram призвал общественность высказаться об ужасающей войне в Украине, в которой гибнет множество мирных людей:

Две недели назад россия пошла войной на мою страну. В последние пару дней ситуация начала ухудшаться. Они убивают сотни невинных детей. Я хочу рассказать вам историю о 6-летней Татьяне из Мариуполя. Она погибла в одиночестве от обезвоживания.

Ее мать погибла первой. Каждый ребенок заслуживает мира и жизни. Пожалуйста, не молчите, спасите украинских детей.

УАФ лишила Анатолия Тимощука работы и всех титулов, заработанных в Украине.

Олег Шумейко-младший
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Андрей Шевченко

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