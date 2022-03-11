Сын Шевченко привел на протест против импорта российской нефти своих одноклассников
Шевченко: «Из-за нападения россии 6-летняя девочка погибла от обезвоживания. Не молчите, спасите украинских детей»
Уже 16-й день продолжается ужас на территории Украины
Фото: Instagram
Украинский тренер Андрей Шевченко в своем Instagram призвал общественность высказаться об ужасающей войне в Украине, в которой гибнет множество мирных людей:
Две недели назад россия пошла войной на мою страну. В последние пару дней ситуация начала ухудшаться. Они убивают сотни невинных детей. Я хочу рассказать вам историю о 6-летней Татьяне из Мариуполя. Она погибла в одиночестве от обезвоживания.
Ее мать погибла первой. Каждый ребенок заслуживает мира и жизни. Пожалуйста, не молчите, спасите украинских детей.
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