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Шевченко из-за нападения россии хочет вернуться в Украину
Украинец пытается помочь нуждающимся из Лондона
Фото: УАФ
Андрей Шевченко в интервью Sky Sports заявил, что пытается помочь Украине в войне с россией из Англии, но хотел бы вернуться на родину:
Стараюсь контактировать каждый час, каждые 20 минут со своей семьей. Разговариваю с мамой и говорю, что хочу вернуться. Но я сейчас в Англии, чтобы говорить о происходящем – настоящую трагедию, с которой сейчас сталкивается украинский народ.
Надо, чтобы люди поняли ситуацию, человеческую сторону того, с чем мы сталкиваемся. Я пытался поговорить с фондом, собрать деньги, помочь украинскому обществу. У нас есть беженцы, нам нужна гуманитарная помощь. Нам необходима медицинская и продовольственная поддержка. Чувствую, что я на многое здесь способен, и я это сделаю.
Также Шевченко призвал к поиску мирного решения конфликта.
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