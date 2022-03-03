Шевченко из-за нападения россии хочет вернуться в Украину

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Андрей Шевченко в интервью Sky Sports заявил, что пытается помочь Украине в войне с россией из Англии, но хотел бы вернуться на родину:



Надо, чтобы люди поняли ситуацию, человеческую сторону того, с чем мы сталкиваемся. Я пытался поговорить с фондом, собрать деньги, помочь украинскому обществу. У нас есть беженцы, нам нужна гуманитарная помощь. Нам необходима медицинская и продовольственная поддержка. Чувствую, что я на многое здесь способен, и я это сделаю.