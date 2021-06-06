Шевченко: «К матчам Евро-2020 будем готовиться также, как и к товарищеским»

В понедельник сборная Украины сыграет с Кипром

Андрей Шевченко / Фото: Twitter

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался о грядущем матче с Кипром в рамках подготовки к Евро-2020. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

Весь сбор прошел так, как мы и планировали. Все в порядке. Сбор завершится завтрашним матчем с Кипром. Потом едем в Румынию, там уже будем готовиться к первому матчу на Евро.

– 16 лет сборная Украины была зависима от футболиста Андрея Шевченко. Сейчас национальная команда зависит от Ярмоленко, Зинченко, Малиновского?

– Зависимость от игроков всегда будет, от лидеров. Это нормальный процесс. Мы делаем ротацию, даем другим игрокам возможность проявить себя, приглашаем молодежь. Это все для конкуренции. Наши лидеры не должны себя чувствовать уверенно. Если не будет конкуренции – не будет и роста.

– Волнение Шевченко-футболиста и Шевченко-тренера перед чемпионатом Европы отличаются?

– Оно одинаковое. Есть ответственность, прежде всего перед украинскими болельщиками. Будучи игроком, она у меня всегда была, у тренера она есть тем более. Команда делает все, чтобы удачно выступить. Ребята хорошо тренировались, хорошо готовились, не было никаких эксцессов. Самое главное – посмотреть назад после продленной работы и ехать на Евро со спокойной душой, думая, что мы сделали все возможное. Готовиться к матчам и играть.

– Вы просматриваете все матчи будущих соперников или только нарезки?

– К каждому матчу мы готовимся по-своему. На этом сборе мы просматривали разные системы, работали над общей структурой. Это все больше было посвящено нашей игре, нашим действиям на поле.

К товарищеским матчам мы тоже подходим серьезно, изучаем соперников, делаем разбор тактики. Особенность этой команды в том, что она готовится к каждому матчу. Мы разбираем и смотрим, как нам лучше играть. Все, что мы делаем – это повседневная рутина, которую мы соблюдаем. Также мы будем готовиться к матчам Евро, ничего супер чего-то там мы делать не будем.



Ранее Шевченко заявил, что поставит на игру с Кипром экспериментальный состав.