Президент «Дженоа»: «Шевченко – обладатель «Золотого мяча», но и этого может быть недостаточно»
«Шевченко хочет удержать его любой ценой». Отец защитника «Дженоа» заявил, что на него есть претенденты в Бельгии
Ванхойсден принадлежит «Интеру», но выступает за «грифонов» в аренде
10:49
Зиньо Ванхойсден / Фото: Twitter
Отец защитника «Дженоа» Зиньо Ванхойсдена Йохан высказался о будущем сына. Его слова приводит Football Italia.
«На Зиньо претендуют бельгийские команды, но Шевченко хочет удержать его любой ценой в январе. Провести еще один год в Бельгии было бы неплохо. Уровень Серии А в пять раз выше, чем бельгийской лиги. Но в целом мы довольны его первым полугодием в Италии.
Он сыграл первые пять игр, а затем его вызвали в сборную. Если вы отсутствуете в своем клубе в течение двух недель в Италии, не сыграв ни минуты, вы потеряете свое место. В Бельгии это имя, в Италии – нет.
Он продолжал работать, но получал травмы. К тому же через день после того, как он вернулся домой в Италию, его дом был ограблен. Все ценности пропали. Когда ты один за границей, вдали от семьи и друзей, то это нелегко».
Ранее стало известно, что капитана «Дженоа» Доменико Кришито звалив MLS, но он отклонил предложение.
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