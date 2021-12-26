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Тема дняСегодня стартует молодежный чемпионат мира-2022. В игру сразу вступают три фаворита

«Шевченко хочет удержать его любой ценой». Отец защитника «Дженоа» заявил, что на него есть претенденты в Бельгии

Ванхойсден принадлежит «Интеру», но выступает за «грифонов» в аренде
Футбол Серия А (Италия)
10:49
«Шевченко хочет удержать его любой ценой». Отец защитника «Дженоа» заявил, что на него есть претенденты в Бельгии
Зиньо Ванхойсден / Фото: Twitter

Отец защитника «Дженоа» Зиньо Ванхойсдена Йохан высказался о будущем сына. Его слова приводит Football Italia.

«На Зиньо претендуют бельгийские команды, но Шевченко хочет удержать его любой ценой в январе. Провести еще один год в Бельгии было бы неплохо. Уровень Серии А в пять раз выше, чем бельгийской лиги. Но в целом мы довольны его первым полугодием в Италии.

Он сыграл первые пять игр, а затем его вызвали в сборную. Если вы отсутствуете в своем клубе в течение двух недель в Италии, не сыграв ни минуты, вы потеряете свое место. В Бельгии это имя, в Италии – нет.

Он продолжал работать, но получал травмы. К тому же через день после того, как он вернулся домой в Италию, его дом был ограблен. Все ценности пропали. Когда ты один за границей, вдали от семьи и друзей, то это нелегко».


Ранее стало известно, что капитана «Дженоа» Доменико Кришито звалив MLS, но он отклонил предложение.

Петр Приходько
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