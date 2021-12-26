«Шевченко хочет удержать его любой ценой». Отец защитника «Дженоа» заявил, что на него есть претенденты в Бельгии

Зиньо Ванхойсден / Фото: Twitter

Отец защитника «Дженоа» Зиньо Ванхойсдена Йохан высказался о будущем сына. Его слова приводит Football Italia.

Он сыграл первые пять игр, а затем его вызвали в сборную. Если вы отсутствуете в своем клубе в течение двух недель в Италии, не сыграв ни минуты, вы потеряете свое место. В Бельгии это имя, в Италии – нет.

Он продолжал работать, но получал травмы. К тому же через день после того, как он вернулся домой в Италию, его дом был ограблен. Все ценности пропали. Когда ты один за границей, вдали от семьи и друзей, то это нелегко».