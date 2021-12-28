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Шевченко хочет видеть в «Дженоа» форварда московского «Спартака»

«Грифоны» ищут варианты для усиления
Футбол Серия А (Италия)
13:45
Шевченко хочет видеть в «Дженоа» форварда московского «Спартака»
Эзекель Понсе / Фото: Getty Images

Нападающий московского «Спартака» Эзекель Понсе может перебраться в «Дженоа», сообщает Tuttosport.

По информации источника, главный тренер «грифонов» Андрей Шевченко видит в Понсе один из возможных вариантов усиления атаки.

В нынешнем сезоне Понсе провел 7 мячей в РПЛ за «Спартак» и забил в них 4 мяча.

Ранее сообщалось, что «Дженоа» является главным претендентом на хавбека сборной России и «Аталанты» Алексея Миранчука.

Петр Приходько
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Теги

Дженоа Спартак Москва

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