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Шевченко хочет видеть в «Дженоа» форварда московского «Спартака»
«Грифоны» ищут варианты для усиления
13:45
Эзекель Понсе / Фото: Getty Images
Нападающий московского «Спартака» Эзекель Понсе может перебраться в «Дженоа», сообщает Tuttosport.
По информации источника, главный тренер «грифонов» Андрей Шевченко видит в Понсе один из возможных вариантов усиления атаки.
В нынешнем сезоне Понсе провел 7 мячей в РПЛ за «Спартак» и забил в них 4 мяча.
Ранее сообщалось, что «Дженоа» является главным претендентом на хавбека сборной России и «Аталанты» Алексея Миранчука.
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