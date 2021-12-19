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Шевченко хочет видеть в «Дженоа» игрока сборной России

Миранчук мало играет в «Аталанте» и думает над тем, чтобы сменить команду
Футбол Серия А (Италия)
19 декабря 22:13
Шевченко хочет видеть в «Дженоа» игрока сборной России
Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

«Дженоа» Андрея Шевченко может пригласить в команду российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, сообщает Milan News.

По информации источника, «Аталанта» запросит за хавбека не менее 16-ти миллионов евро. Пока неизвестно, готовы ли в «Дженоа» столько заплатить за этого игрока.

Альтернативой Миранчуку в «Дженоа» видят Амина Юнеса, который принадлежит «Наполи», но выступает за «Айнтрахт» на правах аренды.

Напомним, «Дженоа» идет в зоне вылета в чемпионате Италии.

Петр Приходько
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Теги

Дженоа Андрей Шевченко Аталанта Алексей Миранчук

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