Шевченко хочет видеть в «Дженоа» игрока сборной России

Миранчук мало играет в «Аталанте» и думает над тем, чтобы сменить команду

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

«Дженоа» Андрея Шевченко может пригласить в команду российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, сообщает Milan News.

По информации источника, «Аталанта» запросит за хавбека не менее 16-ти миллионов евро. Пока неизвестно, готовы ли в «Дженоа» столько заплатить за этого игрока.

Альтернативой Миранчуку в «Дженоа» видят Амина Юнеса, который принадлежит «Наполи», но выступает за «Айнтрахт» на правах аренды.

Напомним, «Дженоа» идет в зоне вылета в чемпионате Италии.