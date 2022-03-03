Шевченко: «Люди гибнут, дети погибают, ракеты летят в наши дома – мы должны найти способ остановить войну»

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Андрей Шевченко высказался Sky Sports о нападении россии на Украину и призвал найти вариант для примирения:



Очень горжусь, что я украинец. Это очень тяжелый момент для моей страны, моего народа, моей семьи. Люди гибнут, дети погибают, ракеты летят в наши дома. Мои мама и сестра сейчас в Киеве, там произошли ужасные вещи.

Мы – единый народ, в этот момент единая страна. Вокруг много помощи; семьи пытаются делиться едой с солдатами, помогать войскам. Это один из самых трудных моментов в истории Украины, но люди действительно сплотились, потому что мы хотим свободы и защищать свои дома.

Мы должны остановить войну, мы должны найти способ это сделать. Харьков под ракетным ударом, Киев тоже, многие города в Украине в похожей ситуации.