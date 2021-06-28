Шевченко: «Матч против Швеции на Евро-2012 был моим последним перед зрителями в Киеве»

Дубль Шевченко принес тогда эмоциональную победу команде

Андрей Шевченко / фото - Eurosport

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился с официальным сайтом UEFA воспоминаниями о последнем матче в качестве игрока перед киевскими болельщиками:

«Это был мой последний матч перед зрителями в Киеве. Конечно, эмоции были просто супер. Я давно ждал такого матча, долго к нему шел и готовился. Мне хотелось закончить свою карьеру на высокой ноте. Думаю, мне это удалось. Еще более приятно было то, что мы добились победы».

Благодаря дублю Шевченко сборная Украины смогла одержать неожиданную победу над Швецией со счетом 2:1, и вполне могла бы выходить из группы, если бы не роковая ошибка рефери Виктора Кашшаи в злополучном матче с Англией.

Примечательно, что голевую передачу на один из голов форварда отдал нынешний капитан национальной команды Андрей Ярмоленко.

Теперь же, Шевченко уже в качестве тренера сумел впервые в истории вывести сборную Украины в плей-офф чемпионата Европы, где национальной команде предстоит сыграть с теми же шведами.

Матч состоится уже завтра в 22:00 на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.

Напомним, Роман Яремчук вернулся в общую группу и сыграет со шведами.