Шевченко: «Матч с Македонией – один из самых важных для нас»

Андрей Шевченко / фото - РИА

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о предстоящем поединке против сборной Северной Македонии:

У Северной Македонии команды есть свой ярко выраженный стиль – она играет по схеме 5-3-2. По ходу игры они могут изменить систему, но стиль не меняется.

Силовая команда, которая больше играет на контратаках, она имеет опытных игроков. Пандев, ему нужно отдать должное, в таком возрасте играет на Евро и забивает – молодец.

Мы должны сыграть очень уверенно и аккуратно в обороне и креативно – в атаке. Мы должны соблюдать определенный баланс, для того чтобы не дать им возможность атаковать, изменять направление наших атак, контролировать мяч. Большую роль в матче будет играть реализация моментов.

У нас есть отличные вингеры, хорошая полузащита, поэтому контролировать мяч и создавать моменты.

Для нас очень важна поддержка. Если вы еще в сомнениях, примите правильное решение – приезжайте и поддержите сборную. Спасибо всем, кто уже это делает, для нас это очень важно».