Шевченко: «Матч с Македонией – один из самых важных для нас»
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о предстоящем поединке против сборной Северной Македонии:
«Будем готовиться к серьезному матчу. Он – один из самых важных для нас. Есть стимул – выступать на Евро, и должен быть дополнительный – играть в таком матче, понимая важность.
У Северной Македонии команды есть свой ярко выраженный стиль – она играет по схеме 5-3-2. По ходу игры они могут изменить систему, но стиль не меняется.
Силовая команда, которая больше играет на контратаках, она имеет опытных игроков. Пандев, ему нужно отдать должное, в таком возрасте играет на Евро и забивает – молодец.
Мы должны сыграть очень уверенно и аккуратно в обороне и креативно – в атаке. Мы должны соблюдать определенный баланс, для того чтобы не дать им возможность атаковать, изменять направление наших атак, контролировать мяч. Большую роль в матче будет играть реализация моментов.
У нас есть отличные вингеры, хорошая полузащита, поэтому контролировать мяч и создавать моменты.
Для нас очень важна поддержка. Если вы еще в сомнениях, примите правильное решение – приезжайте и поддержите сборную. Спасибо всем, кто уже это делает, для нас это очень важно».
Уже завтра состоится матч второго тура группового этапа Евро-20202, где сборная Украины сойдется со сборной Северной Македонии.
Видео трансляция матча Украина – Северная Македония. Начало – 16:00.
Текстовая трансляция матча Украина – Северная Македония
Напомним, из-за травмы матч может пропустить Зубков.
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