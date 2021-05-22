Шевченко: «Матчи отбора на ЧМ отодвигаем в сторону. Задача – выйти из группы на Евро»

Андрей Шевченко / Фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел промежуточные итоги первого сбора в рамках подготовки к Евро-2020. Слова специалиста передает пресс-служба УАФ.

До первой официальной игры мы проведем три спарринга, у всех футболистов будет возможность себя проявить. Для нас важно, чтобы ведущие игроки были в хорошей форме. Чем больше здоровых исполнителей у нас будет, тем успешнее мы выступим.

Сбор мы спланировали так, чтобы команда получила нагрузки, пытались сбалансировать состояние игроков. Футболисты в начале сбора сдали тесты, мы оценили их кондиции, определили программу подготовки. Кому-то составили одну программу, кому-то – другую, также были общие тренировки, нацеленные на тактическую подготовку. Считаю, мы провели очень хороший сбор.

Завтра нас ожидает очень важная игра. Мы должны получить информацию, как этот сбор повлиял на состояние игроков.

Как я уже говорил, я очень рад вернуться в Харьков. Здесь созданы идеальные условия, команда чувствует себя очень хорошо. Есть природа, хорошее поле, тренажерный зал и все условия для тренировок. Плюс харьковское гостеприимство.

В целом состояние газона на ОСК «Металлист» неплохое. Заметно, что за ним ухаживают, здесь проводятся матчи. Надеюсь, что завтра он будет еще лучшим.

Как повлияла на команду потеря очков в матчах отбора ЧМ-2022? Это два разных турнира, важно, чтобы команда переключилась на другой. Мы как тренеры внесем определенные коррективы. Есть недостатки, которые были выявлены в трех поединках квалификации ЧМ-2022, прежде всего – плохая реализация моментов. Но, несмотря на результат, считаю, команда провела три хороших матча.

Да, очки важны, независимо от того, с кем ты играешь, я обращал на это внимание подопечных. Никакой расслабленности не было, мы допустили индивидуальные ошибки в реализации, но этот аспект мы подтянем. Сейчас мундиаль отодвигаем в сторону, нужно провести три товарищеские игры с хорошей интенсивностью, а потом поехать на Евро и выполнить там задачи, которые перед нами стоят.

Мы хотим, по крайней мере, выйти из группы. Это будет приличный результат для нас.