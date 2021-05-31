Шевченко: «Миколенко может играть в Италии»
Шевченко: «Милан»? Я сосредоточен на сборной Украины»
Тренер национальной команды хочет добиться успеха с «сине-желтыми»
19:45
Андрей Шевченко / Фото - УАФ
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал для Radio Rai вероятность своего прихода в «Милан». Специалист не скрывает желания возглавить «россонери». Однако сейчас он хочет добиться результатов с «сине-желтыми».
Тренировать «Милан» – одна из моих главных целей. Однако сейчас я сосредоточен на сборной Украины.
Мы создали прекрасный проект и ждем от него результатов. А после этого я хотел бы тренировать «Милан» – клуб моего сердца.
Шевченко также оценил перспективы защитника Виталия Миколенко заиграть в Италии.
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