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Шевченко: «Милан»? Я сосредоточен на сборной Украины»

Тренер национальной команды хочет добиться успеха с «сине-желтыми»
Футбол Сборная Украины
19:45
Шевченко: «Милан»? Я сосредоточен на сборной Украины»
Андрей Шевченко / Фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал для Radio Rai вероятность своего прихода в «Милан». Специалист не скрывает желания возглавить «россонери». Однако сейчас он хочет добиться результатов с «сине-желтыми».

Тренировать «Милан» – одна из моих главных целей. Однако сейчас я сосредоточен на сборной Украины.

Мы создали прекрасный проект и ждем от него результатов. А после этого я хотел бы тренировать «Милан» – клуб моего сердца.

Шевченко также оценил перспективы защитника Виталия Миколенко заиграть в Италии.

Сергей Стаднюк
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Андрей Шевченко

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