Шевченко мог возглавить сборную еще в 2012 году

Тренер решил не спешить с решением и не прогадал

Андрей Шевченко / фото - Zbirna 24

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что мог стать главным тренером национальной команды сразу после завершения карьеры в 2012 году. Слова коуча приводит Forbes.

Почему решили начать тренерскую карьеру со сборной? А не набить руку, например, в небольшом клубе или помощником в большом?

«У меня всегда была связь со сборной. Еще в 2012-м году тогдашний президент ФФУ Анатолий Коньков предлагал мне возглавить сборную Украины. На тот момент я понимал, что нет ни опыта, ни образования. Я сам чувствовал, что не готов, поэтому отказался. Потом я закончил тренерские курсы. Когда во второй раз предложили войти в штаб – команда готовилась к Евро-2016. Для меня это был отличный шанс помочь и получить необходимый опыт, поэтому я с удовольствием согласился».

Вы понимали, что вас готовят к назначению на пост главного тренера?

«Моя задачей было помочь команде в пределах виденья развития команды Михаила Фоменко. Я тогда не рассматривал себя в качестве его замены, но амбиции такие, ясно дело, были».

После того, как Шевченко закончил с футболом, он успел себя попробовать и в политике, и в бизнесе. Но, в конце концов, великий спорт взял свое, и сборная Украины обрела по правде качественного тренера.

Задача-минимум для Андрея Николаевича – вывести команду из группы. Для этого нужно во что бы то ни стало обыгрывать Северную Македонию в сегодняшнем матче. Игра состоится на «Национальном» стадионе в Бухаресте в 16:00.

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